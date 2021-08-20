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Илон Маск анонсировал разработку андроида Tesla Bot
Источник материала: ОНТ
Компания Tesla к 2022 году планирует представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом заявил Илон Маск,
Маск рассказал, что Tesla Bot будет ориентирован на работу с нейронными сетями и суперкомпьютером Dojo.
Андроид будет функционировать на таких же датчиках и чипах, которые сейчас используются электромобилями Tesla для беспилотного вождения.
Илон отметил, что робот также должен «устранить однообразные и скучные задачи».
Фото: Tesla / Youtube
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Компания Tesla к 2022 году планирует представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом заявил Илон Маск, информирует CNBC со ссылкой на выступление миллиардера на Дне...
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