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Лукашенко: я никогда не был предателем

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: я никогда не был предателем

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда не будет и не был предателем. Соответствующие слова прозвучали 20 августа на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств, информирует БЕЛТА.  


Глава государства акцентировал внимание, что Беларусь можно назвать страной относительно небольшой, средней по европейским масштабам. При этом она очень продвинута в интеллектуальном отношении. И белорусам нужно быть осторожными и аккуратными в условиях обезумевшего от пандемии и прочих вопросов мира.

Фото: Пул Первого

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда не будет и не был предателем. Соответствующие слова прозвучали 20 августа на церемонии вручения...
 
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