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Китай меняет демографическую политику: теперь власти будут помогать многодетным семьям

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай меняет демографическую политику: теперь власти будут помогать многодетным семьям

Китай меняет демографическую политику. Теперь там будет больше многодетных семей. 


Парламент разрешил родителям иметь троих детей. До 2013 года закон позволял только одного ребенка, затем узаконили рождение второго. И вот сейчас семьи, которые мечтают о третьем малыше, могут себе это позволить, не боясь штрафа. Более того, государство будет всячески поддерживать.    

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Китай меняет демографическую политику. Теперь там будет больше многодетных семей.  Парламент разрешил родителям иметь троих детей. До 2013 года закон позволял...
 
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