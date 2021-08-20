Китай меняет демографическую политику: теперь власти будут помогать многодетным семьям

Источник материала: ОНТ

Китай меняет демографическую политику. Теперь там будет больше многодетных семей.





Парламент разрешил родителям иметь троих детей. До 2013 года закон позволял только одного ребенка, затем узаконили рождение второго. И вот сейчас семьи, которые мечтают о третьем малыше, могут себе это позволить, не боясь штрафа. Более того, государство будет всячески поддерживать.

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