Женщина застала у себя дома вооруженного преступника-рецидивиста и выгнала его

Источник материала: ОНТ

Жительница Ранкорна (Чешир, Великобритания) обнаружила в детской комнате своего дома вооруженного грабителя. Женщина самостоятельно выгнала преступника из дома. На историю обращает внимание Daily Mail.

Англичанка обнаружила 50-летнего вора-рецидивиста Алана Коттона. Мужчина уверял хозяйку дома, что забрался к ней случайно, выпив лишнего. Женщина выгоняла грабителя из помещения, и он поспешил скрыться до приезда полиции. Правоохранители задержали Коттона на следующий день.

Выяснилось, что Аланом были украдены из дома наручные часы. Всего рецидивист совершил свыше 150 краж. Также у Коттона было при себе два ножа.

Британец был признан виновным в краже со взломом, его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram