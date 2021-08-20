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Женщина застала у себя дома вооруженного преступника-рецидивиста и выгнала его
Источник материала: ОНТ
Жительница Ранкорна (Чешир, Великобритания) обнаружила в детской комнате своего дома вооруженного грабителя. Женщина самостоятельно выгнала преступника из дома. На историю
Англичанка обнаружила 50-летнего вора-рецидивиста Алана Коттона. Мужчина уверял хозяйку дома, что забрался к ней случайно, выпив лишнего. Женщина выгоняла грабителя из помещения, и он поспешил скрыться до приезда полиции. Правоохранители задержали Коттона на следующий день.
Выяснилось, что Аланом были украдены из дома наручные часы. Всего рецидивист совершил свыше 150 краж. Также у Коттона было при себе два ножа.
Британец был признан виновным в краже со взломом, его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
Фото: Pixabay
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Жительница Ранкорна (Чешир, Великобритания) обнаружила в детской комнате своего дома вооруженного грабителя. Женщина самостоятельно выгнала преступника из дома....
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