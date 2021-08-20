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В Минске начался суд над наркодилерами по делу о самой крупной партии героина в истории страны
Источник материала: ОНТ
Дело о самой крупной партии героина в истории Беларуси. В Минске начался суд над наркодилерами. А количество наркотика, которое фигурирует в материалах дела, – полтонны.
Прокурор зачитывает обвинение по делу о самой крупной партии героина, которую удавалось задерживать в Беларуси. Процесс идет довольно медленно из-за сложностей с переводом, поскольку все обвиняемые – иностранные граждане.
Среди обвиняемых – женщина, она украинка. Остальные – турки, у одного из группы также гражданство Нидерландов. Представитель посольства этой страны также присутствует на заседании. Жили в частных квартирах в Минске. Некоторые были ранее судимы. Больше других обвинение заслушивал создатель и организатор преступной группы, которая занималась поставкой, фасовкой и хранением наркотиков в Беларуси, которые переправляли в Евросоюз. Остальные выполняли поручения. Эти четверо – лишь часть международной преступной структуры. Их задержали за организацию поставки героина из Афганистана в нашу страну под видом фруктов. Хранили в тайнике на одном из складов Минска. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 550 килограммов опасного психотропа.
Напомним, что в таких количествах героин в Беларуси еще не задерживали. За подобную партию на черном рынке готовы выложить около 50 миллионов долларов. Обвиняемым, в зависимости от роли каждого в организованной преступной группе, грозит серьезное наказание – вплоть до 25 лет лишения свободы.
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Дело о самой крупной партии героина в истории Беларуси. В Минске начался суд над наркодилерами. А количество наркотика, которое фигурирует в материалах дела, –...
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