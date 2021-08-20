ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске начался суд над наркодилерами по делу о самой крупной партии героина в истории страны

20.08.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске начался суд над наркодилерами по делу о самой крупной партии героина в истории страны

Дело о самой крупной партии героина в истории Беларуси. В Минске начался суд над наркодилерами. А количество наркотика, которое фигурирует в материалах дела, – полтонны.


Прокурор зачитывает обвинение по делу о самой крупной партии героина, которую удавалось задерживать в Беларуси. Процесс идет довольно медленно из-за сложностей с переводом, поскольку все обвиняемые – иностранные граждане.

Среди обвиняемых – женщина, она украинка. Остальные – турки, у одного из группы также гражданство Нидерландов. Представитель посольства этой страны также присутствует на заседании. Жили в частных квартирах в Минске. Некоторые были ранее судимы. Больше других обвинение заслушивал создатель и организатор преступной группы, которая занималась поставкой, фасовкой и хранением наркотиков в Беларуси, которые переправляли в Евросоюз. Остальные выполняли поручения. Эти четверо – лишь часть международной преступной структуры. Их задержали за организацию поставки героина из Афганистана в нашу страну под видом фруктов. Хранили в тайнике на одном из складов Минска. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 550 килограммов опасного психотропа.    

Напомним, что в таких количествах героин в Беларуси еще не задерживали. За подобную партию на черном рынке готовы выложить около 50 миллионов долларов. Обвиняемым, в зависимости от роли каждого в организованной преступной группе, грозит серьезное наказание – вплоть до 25 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело о самой крупной партии героина в истории Беларуси. В Минске начался суд над наркодилерами. А количество наркотика, которое фигурирует в материалах дела, –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музыка Ўладзіслаў Наважылаў пакінуў Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by