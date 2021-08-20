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«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

20.08.2021 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборочная кампания близится к завершению. К 20 августа намолочено более шести миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с почти с двух миллионов гектаров, что составляет 94 % запланированной площади. При этом госзаказ по зерну в Беларуси выполнен уже более, чем на 85 %.

Подробности в материале Александра Добрияна.

«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

Сезон большой заготовки на Гомельском комбинате хлебопродуктов близится к концу. С начала июля ежедневно на приемные пункты предприятия поступало по 1 500 тонн зерна. Госзаказ по ржаному зерну в регионе выполнен практически на 100 %. Переработчики продолжают принимать пшеницу, овес и ячмень.

«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

Александр Добриян, корреспондент:
Это самое сердце старейшего в юго-восточном регионе элеватора. Он состоит из 57 гигантских емкостей, каждая из которых вмещает 540 тонн. Сейчас элеватор загружен практически под завязку. Над моей головой 29 тысяч тонн зерна.

«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

За сданное зерно с аграриями в 2021 году рассчитываются буквально с колес. Никаких задержек и только живые деньги. 375 рублей за тонну пшеницы третьего класса, 355 – за тонну ржи.

«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

Александр Скулимовский, директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»:
Сейчас у нас заготовка близится к завершению. Она была довольно ровная и стабильная. Первая черта то, что период созревания рапса совпал с периодом созревания пшеницы, ржи, и уборка всех зерновых культур происходила практически в одно время. Поэтому во всех сельхозорганизациях, которые нам поставляют продукцию, были нюансы и по транспорту, по вывозке, но оперативно все это решалось, это первое. Второе – погода: меньше дождей. Более сухая поставляется рожь, пшеница на наши заготовительные пункты.

«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

Зерносушилку в 2021 году здесь не включали по десять дней. Не было необходимости. Зерно аграрии поставляют оптимальной для хранения влажности. Сухая погода во время уборочной позволила не только сэкономить на сушке, но и обеспечила чистоту ржаного зерна от вредной примеси – спорыньи.

«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

Светлана Степаненко, начальник лаборатории филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»:
Урожай ржи получили хороший. По сравнению с прошлым годом зерно поступает сухое из-за погодных условий. Воспользуемся меньшей доработкой, сушкой. Зерно идет по содержанию вредной примеси гораздо меньше (по сравнению с прошлым годом). В прошлом году вредной примеси было гораздо больше. В этом году приблизительно 0,12 %.

Зерно нового урожая уже используется в приготовлении муки. Для каждого помола подбирается свой купаж из разных партий зерна. И до 10 % в нем именно новое зерно.

 
 
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Новости Беларуси. Уборочная кампания близится к завершению. К 20 августа намолочено более шести миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости...
 
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