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«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборочная кампания близится к завершению. К 20 августа намолочено более шести миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с почти с двух миллионов гектаров, что составляет 94 % запланированной площади. При этом госзаказ по зерну в Беларуси выполнен уже более, чем на 85 %.
Сезон большой заготовки на Гомельском комбинате хлебопродуктов близится к концу. С начала июля ежедневно на приемные пункты предприятия поступало по 1 500 тонн зерна. Госзаказ по ржаному зерну в регионе выполнен практически на 100 %. Переработчики продолжают принимать пшеницу, овес и ячмень.
Александр Добриян, корреспондент:
За сданное зерно с аграриями в 2021 году рассчитываются буквально с колес. Никаких задержек и только живые деньги. 375 рублей за тонну пшеницы третьего класса, 355 – за тонну ржи.
Александр Скулимовский, директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»:
Зерносушилку в 2021 году здесь не включали по десять дней. Не было необходимости. Зерно аграрии поставляют оптимальной для хранения влажности. Сухая погода во время уборочной позволила не только сэкономить на сушке, но и обеспечила чистоту ржаного зерна от вредной примеси – спорыньи.
Светлана Степаненко, начальник лаборатории филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»:
Зерно нового урожая уже используется в приготовлении муки. Для каждого помола подбирается свой купаж из разных партий зерна. И до 10 % в нем именно новое зерно.
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«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки
Новости Беларуси. Уборочная кампания близится к завершению. К 20 августа намолочено более шести миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости...
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