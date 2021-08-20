Лукашенко: «Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах»

Вот что он сказал о принципах, по которому будут обираться делегаты Всебелорусского народного собрания:

— Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения, цитирует его БЕЛТА.









Фото: скриншот трасляции ВНС



