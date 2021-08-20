Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин признан худшим гонщиком

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Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, признан худшим гонщиком первой части сезона. Об этом пишет The Race.





Издание составило рейтинг по итогам 11 гонок. Мазепин замкнул список пилотов, заняв 20-е место. Автор публикации, журналист Эд Стро, отметил, что на рейтинг россиянина повлиял его слабый темп по ходу квалификаций и гонок. В то же время отмечается, что у Мазепина было несколько ярких эпизодов, например, обгон партнера по команде Мика Шумахера на трассе в Сильверстоуне.





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Лидером рейтинга стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. На второй строчке расположился гонщик McLaren Ландо Норрис. На третьей позиции — пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.





В новом сезоне «Формулы-1» Хэмилтон возглавляет турнирную таблицу, набрав 192 очка. На второй строчке Ферстаппен, на его счету 186 очков. Третье место занимает Норрис, в его активе 113 очков.





Мазепин располагается на 20-м месте в личной классификации. Российский гонщик в первой половине сезона не набрал ни одного очка.



