Александр Лукашенко о роли ВНС: если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах. Или предательство по типу Украины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О верности Родине и верности решений. Александр Лукашенко 20 августа вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Церемония прошла на одном из объектов КГБ. На этой встрече Президент поблагодарил людей в погонах за службу, проявленный характер и мужество в минуты опасности. Речь о событиях лета и осени 2020 года. 20 августа глава государства еще раз вернулся к этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в стране стабилизировалась, но остается непростой. Экономическое давление, информационные атаки, провокации – гибридная война продолжается. Поэтому Александр Лукашенко призвал не расслабляться.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конституцию надо делать нормальную. Без всякого двоевластия. Чтобы Президент был Президентом, главой государства, и так далее. Но Всебелорусское народное собрание надо сформировать таким образом, чтобы оно интересы всего общества представляло. Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране, вы же видели). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения. Какие это будут функции, полномочия, мы вместе определим. Да, вот ребята молодые здесь сидят, им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение – Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость – мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться.





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