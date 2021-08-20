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Александр Лукашенко о роли ВНС: если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах. Или предательство по типу Украины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О верности Родине и верности решений. Александр Лукашенко 20 августа вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Церемония прошла на одном из объектов КГБ. На этой встрече Президент поблагодарил людей в погонах за службу, проявленный характер и мужество в минуты опасности. Речь о событиях лета и осени 2020 года. 20 августа глава государства еще раз вернулся к этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в стране стабилизировалась, но остается непростой. Экономическое давление, информационные атаки, провокации – гибридная война продолжается. Поэтому Александр Лукашенко призвал не расслабляться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о роли ВНС: если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах. Или предательство по типу Украины
Новости Беларуси. О верности Родине и верности решений. Александр Лукашенко 20 августа вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Церемония...
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