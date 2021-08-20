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Международные эксперты подтвердили качество расчёта ВВП Беларуси

20.08.2021 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Качество расчета показателя ВВП Беларуси подтверждено оценкой международных экспертов, в том числе Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белстат производит данные по ВВП страны по методологии, утвержденной ООН, МВФ и Всемирным банком. То есть показатель ВВП соответствует международным стандартам и строится на тех же принципах, на которых это делают все страны. Данные прозрачны и, хотя их можно критиковать, оснований не доверять им нет.

Международные эксперты подтвердили качество расчёта ВВП Беларуси

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Более того, мы раз в пять лет проходим адаптированную глобальную оценку статистической системы Республики Беларусь, ее проводит Евростат и ЕЭК ООН. Она тоже нацелена на то, чтобы определить и оценить на соответствие международным стандартам и принципам, которые используются в организации статистического производства. Кроме того, мы раз в пять лет приглашаем экспертов МВФ непосредственно проводить экспертизу расчета показателей системы национальных счетов, одним из ключевых показателей этой системы является валовой внутренний продукт. Соответственно, все что касается построения – у нас сегодня получены высокие оценки качества.

Международные эксперты подтвердили качество расчёта ВВП Беларуси

Напомним, Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,3 % по итогам 2021 года. За семь месяцев ВВП Беларуси превысил 95 миллиардов рублей. Значительно выросло промышленное производство. Кроме того, с апреля восстанавливается сфера услуг.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Качество расчета показателя ВВП Беларуси подтверждено оценкой международных экспертов, в том числе Международного валютного фонда, сообщили в...
 
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