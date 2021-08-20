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Международные эксперты подтвердили качество расчёта ВВП Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Качество расчета показателя ВВП Беларуси подтверждено оценкой международных экспертов, в том числе Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белстат производит данные по ВВП страны по методологии, утвержденной ООН, МВФ и Всемирным банком. То есть показатель ВВП соответствует международным стандартам и строится на тех же принципах, на которых это делают все страны. Данные прозрачны и, хотя их можно критиковать, оснований не доверять им нет.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Напомним, Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,3 % по итогам 2021 года. За семь месяцев ВВП Беларуси превысил 95 миллиардов рублей. Значительно выросло промышленное производство. Кроме того, с апреля восстанавливается сфера услуг.
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Новости Беларуси. Качество расчета показателя ВВП Беларуси подтверждено оценкой международных экспертов, в том числе Международного валютного фонда, сообщили в...
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