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Российский телеканал «Дождь» признан «иностранным агентом»

20.08.2021 20:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский телеканал «Дождь» признан «иностранным агентом»
Иллюстративное фото
Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Термин «иностранный агент» появился в российском законодательстве с 2012 года. Изначально в законе об иностранных агентах речь шла о неправительственных организациях, получающих финансирование из-за рубежа (таких как Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International). За последние годы законы изменились, и срок расширил свое использование и на некоторые СМИ, а также даже на отдельных независимых журналистов.

Согласно новому российскому законодательству, средство массовой информации может быть признано «иноагентом», если оно получает финансирование из-за рубежа.


Получив статус «иностранного агента», СМИ должны обозначать все, что они публикуют — даже сообщения в социальных сетях — работой иностранного агента, и ежеквартально представлять финансовые отчеты в Министерство юстиции. Даже ошибки в бухгалтерии могут повлечь за собой штрафы и лишение свободы.

Более того, если какое-то другое медиа (не «иностранный агент») пишет в своей статье о СМИ «иноагента», «неиноагент» также обязан в каждой заметке указывать статус упомянутого «иностранного агента». Требования к маркировке настолько сложны, что они делают содержание статей нечитаемым и разрушает всю структуру сайтов.
 
 
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