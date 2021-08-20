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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский телеканал «Дождь» признан «иностранным агентом» Требования к маркировке настолько сложны, что они делают содержание статей нечитаемым.

Термин «иностранный агент» появился в российском законодательстве с 2012 года. Изначально в законе об иностранных агентах речь шла о неправительственных организациях, получающих финансирование из-за рубежа (таких как Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International). За последние годы законы изменились, и срок расширил свое использование и на некоторые СМИ, а также даже на отдельных независимых журналистов.Согласно новому российскому законодательству, средство массовой информации может быть признано «иноагентом», если оно получает финансирование из-за рубежа.Получив статус «иностранного агента», СМИ должны обозначать все, что они публикуют — даже сообщения в социальных сетях — работой иностранного агента, и ежеквартально представлять финансовые отчеты в Министерство юстиции. Даже ошибки в бухгалтерии могут повлечь за собой штрафы и лишение свободы.Более того, если какое-то другое медиа (не «иностранный агент») пишет в своей статье о СМИ «иноагента», «неиноагент» также обязан в каждой заметке указывать статус упомянутого «иностранного агента». Требования к маркировке настолько сложны, что они делают содержание статей нечитаемым и разрушает всю структуру сайтов.