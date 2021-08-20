Лукашенко вручил госнаграды силовикам Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выстояли как деды. Сегодня Александр Лукашенко наградил силовиков из разных ведомств.

Всего 28 человек: представителей госбезопасности, МВД, Совета безопасности и пограничников. Президент поблагодарил их за то, что они предотвратили попытку переворота в Беларуси после президентских выборов в прошлом году.

«За годы независимости мы привыкли к тому, что живем в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом. При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все – победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, серьезные вызовы для Беларуси по-прежнему исходят из глобального информационного пространства. Их пресекать и дальше предстоит силовым структурам.