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Лукашенко вручил госнаграды силовикам Беларуси
20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выстояли как деды. Сегодня Александр Лукашенко наградил силовиков из разных ведомств.
Всего 28 человек: представителей госбезопасности, МВД, Совета безопасности и пограничников. Президент поблагодарил их за то, что они предотвратили попытку переворота в Беларуси после президентских выборов в прошлом году.
По словам Александра Лукашенко, серьезные вызовы для Беларуси по-прежнему исходят из глобального информационного пространства. Их пресекать и дальше предстоит силовым структурам.
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По словам Александра Лукашенко, серьезные вызовы для Беларуси по-прежнему исходят из глобального информационного пространства.
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