Генпрокуратура: телеграм-канал «Баста!» признан экстремистским

Телеграм-канал «Баста!» решением суда признан экстремистским, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.



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«Прокуратура Московского района Минска проанализировала информационные сообщения, размещенные в Telegram-канале «Баста!». Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, — говорится в сообщении. — В связи с этим на основании закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами».

Как отмечает Генпрокуратура, судом удовлетворено заявление прокурора в полном объеме и допущено немедленное исполнение решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь.