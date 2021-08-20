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Генпрокуратура: телеграм-канал «Баста!» признан экстремистским

20.08.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеграм-канал «Баста!» решением суда признан экстремистским, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Генпрокуратура: телеграм-канал «Баста!» признан экстремистским
Фото pixabay.com

«Прокуратура Московского района Минска проанализировала информационные сообщения, размещенные в Telegram-канале «Баста!». Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, — говорится в сообщении. — В связи с этим на основании закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами».

Как отмечает Генпрокуратура, судом удовлетворено заявление прокурора в полном объеме и допущено немедленное исполнение решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь.

 

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Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал «Баста!» решением суда признан экстремистским, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.
 
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