Источник материала: UDF



Владислав Новожилов / Из архива Еврорадио​

"Этот Соловей — крайне г***** [неразумный] б**** [самец свиньи]", — написал в прошлом году в Facebook Владислав Новожилов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Осужденный на «химию» лидер группы Gods Tower уехал из Беларуси Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома.

В июне гомельский суд наказал Новожилова тремя годами "химии" с направлением в исправительное учреждение. Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.Он объяснял, что, по его мнению, чиновник не выполнял своих обязанностей, так как не мог ответить на вопросы людей, к которым выходил в августе 2020 года.