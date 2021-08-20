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Осужденный на «химию» лидер группы Gods Tower уехал из Беларуси

20.08.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Осужденный на «химию» лидер группы Gods Tower уехал из Беларуси
Владислав Новожилов / Из архива Еврорадио​
Осужденный на "химию" лидер группы Gods Tower Владислав Новожилов уехал из Беларуси. Он находится в безопасности, сообщает телеграм-канал @by_culture.

В июне гомельский суд наказал Новожилова тремя годами "химии" с направлением в исправительное учреждение. Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.


"Этот Соловей — крайне г***** [неразумный] б**** [самец свиньи]", — написал в прошлом году в Facebook Владислав Новожилов.


Он объяснял, что, по его мнению, чиновник не выполнял своих обязанностей, так как не мог ответить на вопросы людей, к которым выходил в августе 2020 года.
 
 
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Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома.
 
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