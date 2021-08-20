|
Осужденный на «химию» лидер группы Gods Tower уехал из Беларуси
Источник материала: UDF
Владислав Новожилов / Из архива Еврорадио
В июне гомельский суд наказал Новожилова тремя годами "химии" с направлением в исправительное учреждение. Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.
"Этот Соловей — крайне г***** [неразумный] б**** [самец свиньи]", — написал в прошлом году в Facebook Владислав Новожилов.
Он объяснял, что, по его мнению, чиновник не выполнял своих обязанностей, так как не мог ответить на вопросы людей, к которым выходил в августе 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)