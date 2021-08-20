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Меркель высказалась о ситуации на границе Беларуси и Литвы
Источник материала: UDF
Фото: Wikimedia.org
Во время переговоров был затронут и вопрос Беларуси.
«Я резко осудила использование в качестве гибридного оружия людей, попавших в беду. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», — сказала канцлер Германии на пресс-конференции.
Путин, со своей стороны, заявил, что ситуация в Беларуси должна решаться самими белорусами:
"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть разрешены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства".
Путин всегда говорит подобное во время разговоров с западными лидерами на белорусскую тематику.
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Путин, со своей стороны, заявил, что ситуация в Беларуси должна решаться самими белорусами.
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