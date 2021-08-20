Источник материала: UDF



Фото: Wikimedia.org

«Я резко осудила использование в качестве гибридного оружия людей, попавших в беду. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», — сказала канцлер Германии на пресс-конференции.

"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть разрешены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель высказалась о ситуации на границе Беларуси и Литвы Путин, со своей стороны, заявил, что ситуация в Беларуси должна решаться самими белорусами.

Во время переговоров был затронут и вопрос Беларуси.Путин, со своей стороны, заявил, что ситуация в Беларуси должна решаться самими белорусами:Путин всегда говорит подобное во время разговоров с западными лидерами на белорусскую тематику.