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Меркель высказалась о ситуации на границе Беларуси и Литвы

20.08.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель высказалась о ситуации на границе Беларуси и Литвы
Фото: Wikimedia.org
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву 20 августа с краткосрочным официальным визитом. Она проводит последние переговоры в качестве канцлера с Владимиром Путиным. Предыдущая встреча состоялась в январе 2020 года.

Во время переговоров был затронут и вопрос Беларуси.

«Я резко осудила использование в качестве гибридного оружия людей, попавших в беду. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», — сказала канцлер Германии на пресс-конференции.


Путин, со своей стороны, заявил, что ситуация в Беларуси должна решаться самими белорусами:

"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть разрешены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства".


Путин всегда говорит подобное во время разговоров с западными лидерами на белорусскую тематику.
 
 
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Путин, со своей стороны, заявил, что ситуация в Беларуси должна решаться самими белорусами.
 
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