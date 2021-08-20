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Новости экономики за 20.08.2021

20.08.2021 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какую максимальную сумму так называемого «зеленого» кредита на приобретение электроавтомобиля можно взять в банке? С какой целью ЕАЭС создает перестраховочную компанию? Как международные эксперты оценивают качество расчета показателя ВВП нашей страны?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 20.08.2021

«ЗЕЛЕНЫЕ» КРЕДИТЫ НА ПОДЕРЖАННЫЕ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Так называемые «зеленые» кредиты на подержанные электроавтомобили стали доступны для белорусов. Максимум можно взять 25 тысяч рублей на срок до пяти лет. Получить деньги можно на покупку электрокара любой модели. Ставки ниже стандартных распространяются на проекты, связанные со снижением воздействия человека на окружающую среду. Процентная ставка по «зеленому» кредиту – 17,5 %, что на 1,5 % ниже, чем у кредитного продукта на покупку привычных машин с бензиновым и дизельным двигателем. Кредит на электромобиль с пробегом не требует залога или поручителей. Также не понадобится и страхование КАСКО.

Международные эксперты подтвердили качество расчета ВВП Беларуси

Новости экономики за 20.08.2021

ЕАЭС СОЗДАСТ ПЕРЕСТРАХОВОЧНУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВЗАИМНОЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В ЕАЭС будет создана Евразийская перестраховочная компания. Ее уставной фонд составит 200 миллионов долларов. Она будет содействовать взаимной и внешней торговле членов ЕАЭС. Компания может иметь статус международной финансовой организации, капитал которой будет формироваться за счет взносов стран-членов. Потенциальная перестраховочная емкость компании может достигнуть двух миллиардов долларов.

В Египет снова можно оформить электронную визу. Как это сделать – читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Какую максимальную сумму так называемого «зеленого» кредита на приобретение электроавтомобиля можно взять в банке? С какой целью ЕАЭС создает...
 
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