СК расследует 46 дел за размещение в интернете персональных данных силовиков

назвал начальник управления Следственного комитета по Гродненской области полковник юстиции Эдуард Малиновский. По его словам, по Гродненщине числятся семь таких дел. Такую цифру в интервью "Гродненской правде"начальник управления Следственного комитета по Гродненской области полковник юстиции Эдуард Малиновский. По его словам, по Гродненщине числятся семь таких дел.





Максимальное наказание, которое грозит за это, — до пяти лет лишения свободы плюс штраф.





Также Малиновский сообщил, что следователи Гродненщины расследуют 36 уголовных дел по оскорблениям представителей власти и силовых структур.





цитирует Еврорадио. Кстати, представитель Следственного комитета пожаловался журналистам: "До сих пор в мессенджерах и публичных чатах продолжают фиксироваться факты размещения информации, связанной с протестной деятельностью",Еврорадио.



