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СК расследует 46 дел за размещение в интернете персональных данных силовиков
Источник материала: Партизан
Следственный комитет Беларуси расследует 46 уголовных дел за размещение в интернете персональных данных силовиков.
Такую цифру в интервью "Гродненской правде"
Максимальное наказание, которое грозит за это, — до пяти лет лишения свободы плюс штраф.
Также Малиновский сообщил, что следователи Гродненщины расследуют 36 уголовных дел по оскорблениям представителей власти и силовых структур.
Кстати, представитель Следственного комитета пожаловался журналистам: "До сих пор в мессенджерах и публичных чатах продолжают фиксироваться факты размещения информации, связанной с протестной деятельностью",
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Следственный комитет Беларуси расследует 46 уголовных дел за размещение в интернете персональных данных силовиков.
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