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СК расследует 46 дел за размещение в интернете персональных данных силовиков

20.08.2021 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси расследует 46 уголовных дел за размещение в интернете персональных данных силовиков.

Такую цифру в интервью "Гродненской правде" назвал начальник управления Следственного комитета по Гродненской области полковник юстиции Эдуард Малиновский. По его словам, по Гродненщине числятся семь таких дел.

Максимальное наказание, которое грозит за это, — до пяти лет лишения свободы плюс штраф. 

Также Малиновский сообщил, что следователи Гродненщины расследуют 36 уголовных дел по оскорблениям представителей власти и силовых структур. 

Кстати, представитель Следственного комитета пожаловался журналистам: "До сих пор в мессенджерах и публичных чатах продолжают фиксироваться факты размещения информации, связанной с протестной деятельностью", цитирует Еврорадио.
 
 
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Следственный комитет Беларуси расследует 46 уголовных дел за размещение в интернете персональных данных силовиков.
 
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