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Лукашенко одобрил документальную основу для переговоров о российских военных объектах на территории Беларуси

20.08.2021 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 20 августа подписал указ № 321, который касается вопросов функционирования на территории Беларуси российских военных объектов.

Лукашенко одобрил документальную основу для переговоров о российских военных объектах на территории Беларуси
РЛС «Волга». Фото mil.by

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, этим указом он одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России «о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года». Также в качестве основы для переговоров одобрен проект межправительственного протокола «о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания «Узла Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года».

«Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов», — отметили в пресс-службе Лукашенко.

 

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Александр Лукашенко 20 августа подписал указ № 321, который касается вопросов функционирования на территории Беларуси российских военных объектов.
 
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