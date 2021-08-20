Что сказал Путин Меркель о белорусском вопросе

Источник материала: Салiдарнасць

На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин сообщил, что Ангела Меркель затронула на переговорах тему Беларуси.

— Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства, — цитирует Путина kremlin.ru .

На сайте Федерального правительства Германии информация о результатах переговоров двух политиков пока не размещена.

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