Одних отпускают, других сажают. Дано объяснение противоречивым действиям властей

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Момент встречи Юлии Слуцкой и ее дочери. Фото: Ira Kozlik, Facebook

«Можно только восхищаться бесконечным мужеством журналистов БелаПАН»

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«С одной стороны – репрессивный накат в отношении гражданского общества и независимых медиа продолжается. После давления и посадки сотрудников TUT.BY и «Нашай Нівы» БелаПАН стоял следующим в этой кагорте. Можно только восхищаться бесконечным мужеством журналистов БелаПАН, которые, зная, что может случиться, продолжали работать и выполнять свои служебные обязанности», – сказал Егоров.

«Начинают подтверждаться слухи, что власти готовы освобождать часть политзаключенных, если они будут писать письма о помиловании. Но пока трудно оценить масштабы этого процесса. Зато совершенно очевидно, что этот процесс не связан с прекращением репрессий. Одних отпускают, но других закрывают. Смысл по-прежнему в том, чтобы остановить деятельность людей, в частности производство независимой информации», – считает Егоров.

«Власти сами понимают, что за этими людьми нет никакой вины, раз даже без решения суда решено их помиловать».

«Это способ деморализации и самих политзаключенных, и общества. Факт написания прошений будет использоваться пропагандой: смотрите, эти люди признают выдвинутые обвинения, они действительно действовали в сговоре с темными западными силами», – полагает Егоров.

«Скорее всего, наезд будет продолжаться. Ресурсы блокируются, журналистов садят. Репрессии вероятно будут продолжаться», – считает Егоров.

«Он рассказал, что заставляют брить бороду. Хочет, чтобы до него доходило больше информации – пишите письма. Говорит, что прекрасно понимал, что репрессии могут его коснуться. Держится бодро и уверенно», – рассказал политолог.

«Освобождение руководства «Пресс-клуба» никак не означает либерализацию»

«Они были связаны с так называемым «списком Воскресенского», о чем косвенно сказал Протасевич в своем телеграм-канале. Освобождение руководства «Пресс-клуба» никак не означает либерализацию, решение о широкой амнистии. Это точечное освобождение», – сказал Усов.

«Власти не откажутся от реализации первоначальной задачи по уничтожении всех более-менее значимых субъектов активности в Беларуси. Практически все оппозиционные партии и движения будут ликвидированы как юридические лица», – предсказал он.

«По информации Воскресенского более 100 человек уже написали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Поэтому противоречивые на первый взгляд действия властей, когда одних сажают, а других освобождают, вполне можно объяснить», – полагает Усов.

«Кто-то из тех, кто останется в Беларуси, может быть привлечен к информационной деятельности в пользу власти. Уже работают механизмы манипуляции в лице Воскресенского и Протасевича, который завел свой телеграм-канал и включился в процесс информационной поддержки режима».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одних отпускают, других сажают. Дано объяснение противоречивым действиям властей Можно только восхищаться бесконечным мужеством журналистов БелаПАН.

На этой неделе произошли две заметные истории, связанные со сферой медиа. Сначала силовики атаковали информационное агентство БелаПАН, упрятав его руководство за решетку.Затем из СИЗО были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба», ее сын. Сообщается, что они вышли на свободу по помилованию.поинтересовался у экспертов: почему почти одномоментно власти предприняли такие разные шаги?Аналитик Центра европейской трансформациив комментарииотметил, что перечисленные события отражают два разных процесса.Освобождение сотрудников «Пресс-клуба» – другой параллельный процесс.Политолог также обратил внимание на другой момент в связи с освобождением сотрудников «Пресс-клуба»:Почему власти добиваются от политзаключенных прошений о помиловании?Будут ли власти дальше громить независимые СМИ?Задержанного недавно философаобвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Какой информацией о коллеге обладает Андрей Егоров?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что освобождению сотрудников «Пресс-клуба» есть рациональное объяснение.По его мнению, получая прошения на имя Лукашенко о помиловании, власти таким образом «одерживают моральную и идеологическую победу над пострадавшими от репрессий людьми».Усов считает, что «системный террор и системная зачистка информационного пространства в Беларуси будет продолжаться».Вместе с тем Усов не исключает, что власти могут освободить ряд не ключевых политических игроков.Он также не исключает повторения истории с Протасевичем: