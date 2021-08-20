Вынесен приговор по шестому уголовному делу о массовых беспорядках в Бресте

Суд Московского района Бреста 20 августа вынес приговор фигурантам шестого уголовного дела о массовых беспорядках в городе в августе прошлого года, сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».





Андрей Кондрасюк и Владимир Кобринец осуждены на четыре года лишения свободы; Артур Амиров — на три с половиной года; Николай Малюта, Роман Павленко и Вадим Чепелевич — на три года. Все с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Все признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Приговор фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе вынес 10 марта суд Московского района, по шестому делу — 20 августа. 21 мая суд Ленинского района вынес приговор по второму делу, 12 июля — по четвертому, 12 августа — по третьему.

На 20 августа по этим делам осуждены 46 человек.

Один — на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Семь — на четыре с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Восемнадцать — на четыре года колонии (17 — усиленного режима и один — общего режима).

Шесть — на три с половиной года колонии усиленного режима.

Семь — на три года колонии (пять — усиленного и два — общего режима).

Семь несовершеннолетних — на три года воспитательной колонии.