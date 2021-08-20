ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вынесен приговор по шестому уголовному делу о массовых беспорядках в Бресте

20.08.2021 20:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Московского района Бреста 20 августа вынес приговор фигурантам шестого уголовного дела о массовых беспорядках в городе в августе прошлого года, сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».

Вынесен приговор по шестому уголовному делу о массовых беспорядках в Бресте

Андрей Кондрасюк и Владимир Кобринец осуждены на четыре года лишения свободы; Артур Амиров — на три с половиной года; Николай Малюта, Роман Павленко и Вадим Чепелевич — на три года. Все с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Все признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Приговор фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе вынес 10 марта суд Московского района, по шестому делу — 20 августа. 21 мая суд Ленинского района вынес приговор по второму делу, 12 июля — по четвертому, 12 августа — по третьему.

На 20 августа по этим делам осуждены 46 человек.

Один — на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Семь — на четыре с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Восемнадцать — на четыре года колонии (17 — усиленного режима и один — общего режима).

Шесть — на три с половиной года колонии усиленного режима.

Семь — на три года колонии (пять — усиленного и два — общего режима).

Семь несовершеннолетних — на три года воспитательной колонии.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Бреста 20 августа вынес приговор фигурантам шестого уголовного дела о массовых беспорядках в городе в августе прошлого года, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси: я просто хочу хотя бы несколько лет пожить нормальной жизнью, я ведь её и не видел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by