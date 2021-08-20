Литва с сентября 2020 года выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз, более 200 человек запросили убежище

пишет Настоящее время. Еще 834 белоруса получили специальное разрешение въехать в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий, 206 белорусов сделали запрос на предоставление убежища в Литве,Настоящее время.





Тихановская отметила, что сейчас очень важно, чтобы все, кто вынужденно оказался за границей, могли чувствовать себя в безопасности. "И мы благодарны Литве за все усилия и помощь, которую страна оказывает релокантам, пока они не могут вернуться домой", – сказала она.





"Как только я пересек границу, я понял, что я в безопасности". Как Литва переживает наплыв мигрантов и зачем они едут в страну

Тихановская и Билотайте обсудили ситуацию с мигрантами на границе, которую создал режим. Границу смогли нелегально пересечь около 4 тысяч человек, около восьми тысяч ожидают перехода границы на территории Беларуси. По словам Тихановской, корень проблемы – режим, который мстит Литве за поддержку демократии и прав человека в Беларуси.





Литва из-за наплыва мигрантов объявила режим ЧС и начала строительство на рубеже стены с колючей проволокой. Вслед за ней режим ЧС ввела Латвия, правительство приняло поправки, ужесточающие наказание за незаконное пересечение границы. Латвийским пограничникам разрешили также использовать физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших границу. После принятых властями этих стран мер поток мигрантов снизился.



