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Литва с сентября 2020 года выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз, более 200 человек запросили убежище

20.08.2021 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва с сентября 2020 года выдала белорусам около 20 тысяч национальных литовских виз, сообщила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со ссылкой на данные министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Еще 834 белоруса получили специальное разрешение въехать в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий, 206 белорусов сделали запрос на предоставление убежища в Литве, пишет Настоящее время.

Тихановская отметила, что сейчас очень важно, чтобы все, кто вынужденно оказался за границей, могли чувствовать себя в безопасности. "И мы благодарны Литве за все усилия и помощь, которую страна оказывает релокантам, пока они не могут вернуться домой", – сказала она.

"Как только я пересек границу, я понял, что я в безопасности". Как Литва переживает наплыв мигрантов и зачем они едут в страну
Тихановская и Билотайте обсудили ситуацию с мигрантами на границе, которую создал режим. Границу смогли нелегально пересечь около 4 тысяч человек, около восьми тысяч ожидают перехода границы на территории Беларуси. По словам Тихановской, корень проблемы – режим, который мстит Литве за поддержку демократии и прав человека в Беларуси.

Литва из-за наплыва мигрантов объявила режим ЧС и начала строительство на рубеже стены с колючей проволокой. Вслед за ней режим ЧС ввела Латвия, правительство приняло поправки, ужесточающие наказание за незаконное пересечение границы. Латвийским пограничникам разрешили также использовать физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших границу. После принятых властями этих стран мер поток мигрантов снизился.
 
 
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Литва с сентября 2020 года выдала белорусам около 20 тысяч национальных литовских виз, сообщила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со...
 
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