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Матвей Волков — чемпион мира среди юниоров в прыжках с шестом

20.08.2021 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матвей Волков завоевал золото в прыжках с шестом на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Найроби.

Матвей Волков — чемпион мира среди юниоров в прыжках с шестом
Фото: sportsweek.org
Победная высота 5,45 метра покорилась представителю Беларуси лишь с третьей попытки, пишет Прессбол.
Серебро у финна Юхо Аласаари (5,35), бронза — у южноафриканца Кайли Радемейера (5,30).

Напомним, 16-летний Матвей Волков сменил российское гражданство на белорусское. Причина — бессрочный запрет российским атлетам на выступления даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций — World Athletics. На этот факт опираются СМИ.

Ранее спортсмен преодолел планку на высоте 5,60 метра, установив мировой рекорд среди юношей не старше 18 лет, сообщает Marca.
 
 
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Матвей Волков завоевал золото в прыжках с шестом на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Найроби.
 
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