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Беспрецедентно: впервые за всю историю в горах Гренландии пошел дождь

20.08.2021 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые за всю историю наблюдений в горах Гренландии осадки выпали в виде дождя, а не снега, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Хорошая новость есть! Впервые за всю историю в горах Гренландии пошел дождь
Впервые за всю историю наблюдений в горах Гренландии осадки выпали в виде дождя, а не снега, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Изменение агрегатного состояния осадков произошло по причине того, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет. 


"Это беспрецедентно", - выразил удивление старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.

По его словам, это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.
 
Теги: Новости
 
 
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Впервые за всю историю наблюдений в горах Гренландии осадки выпали в виде дождя, а не снега, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.
 
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