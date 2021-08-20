Беспрецедентно: впервые за всю историю в горах Гренландии пошел дождь

Хорошая новость есть! Впервые за всю историю в горах Гренландии пошел дождь

Впервые за всю историю наблюдений в горах Гренландии осадки выпали в виде дождя, а не снега, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.





Изменение агрегатного состояния осадков произошло по причине того, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет.









"Это беспрецедентно", - выразил удивление старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.





По его словам, это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.



