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Глава Европарламента обвинил власти Беларуси в использовании мигрантов для гибридной войны с ЕС

20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли назвал позором использование белорусским режимом мигрантов для ведения гибридной войны против Евросоюза, заявив о необходимости усиления пограничного контроля на европейских границах.

Глава Европарламента обвинил власти Беларуси в использовании мигрантов для гибридной войны с ЕС

Фото: AP/Scanpix/LETA

— Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом, — приводит слова главы Европарламента DELFI. — Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах, от которых зависит безопасность всех граждан Европейского Союза.

Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось.

По его словам, литовско-белорусскую границу протяженностью в 700 километров необходимо контролировать.

— «Frontex» предоставил Литве дополнительные ресурсы и официальных лиц. Но мы могли бы сделать больше, — сказал Сассоли. — Мы не можем оставлять эту линию открытой для действий Александра Лукашенко.

Мы можем поддерживать демократическую оппозицию, вводить санкции, но у нас нет власти свергнуть Лукашенко. Что касается режима Лукашенко, санкции необходимо продолжать, санкции нанесут ущерб режиму и причастным к ним людям.

 
 
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