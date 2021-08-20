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Глава Европарламента обвинил власти Беларуси в использовании мигрантов для гибридной войны с ЕС
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли назвал позором использование белорусским режимом мигрантов для ведения гибридной войны против Евросоюза, заявив о необходимости усиления пограничного контроля на европейских границах.
Фото: AP/Scanpix/LETA
— Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом, — приводит слова главы Европарламента
Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось.
По его словам, литовско-белорусскую границу протяженностью в 700 километров необходимо контролировать.
— «Frontex» предоставил Литве дополнительные ресурсы и официальных лиц. Но мы могли бы сделать больше, — сказал Сассоли. — Мы не можем оставлять эту линию открытой для действий Александра Лукашенко.
Мы можем поддерживать демократическую оппозицию, вводить санкции, но у нас нет власти свергнуть Лукашенко. Что касается режима Лукашенко, санкции необходимо продолжать, санкции нанесут ущерб режиму и причастным к ним людям.
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«Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось».
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