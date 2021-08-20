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Белорусские волейболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

20.08.2021 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Женская сборная Беларуси по волейболу провела первый поединок на чемпионате Европы, который  проходит в Хорватии.

Белорусские волейболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

Белорускам противостояла команда Италии, которая и взяла верх в трех партиях — 25:20, 25:18, 25:16.

На групповой стадии наша команда проведет еще четыре матча:

Белорусские волейболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

 

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Женская сборная Беларуси по волейболу провела первый поединок на чемпионате Европы, который  проходит в Хорватии.
 
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