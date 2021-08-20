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Белорусские волейболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы
Источник материала: Навiны
Женская сборная Беларуси по волейболу провела первый поединок на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии.
Белорускам противостояла команда Италии, которая и взяла верх в трех партиях — 25:20, 25:18, 25:16.
На групповой стадии наша команда проведет еще четыре матча:
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Женская сборная Беларуси по волейболу провела первый поединок на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии.
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