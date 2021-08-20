Белорусские волейболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

Женская сборная Беларуси по волейболу провела первый поединок на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии.





Белорускам противостояла команда Италии, которая и взяла верх в трех партиях — 25:20, 25:18, 25:16.

На групповой стадии наша команда проведет еще четыре матча:



