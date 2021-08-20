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Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

20.08.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Школьный бум по всей Беларуси. Больше 2,5 тысячи магазинов и школьных базаров потребкооперации приглашают за покупками. Продавцы позаботились не только об ассортименте, но и об экономии времени для покупателей. Кроме того, предлагают разнообразные программы лояльности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Елена Кугач, продавец Дрогичинского райпо:
Если взволнованные родители приходят и не знают, что купить, мы им предлагаем рюкзак, в котором на первое время собраны самые необходимые вещи: пара тетрадей, альбомы, ручки, пенал.

Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Самый широкий выбор экипировки от отечественных производителей в сети магазинов потребкооперации. Более 400 моделей деловой одежды – школьный сезон встречают с обновленными коллекциями. Чек на покупки от 270 рублей.

Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Алена Сушко, первый заместитель председателя правления Дрогичинского райпо:
У нас есть такие бонусы, как единые дни скидок. Как раз сегодня он у нас проходит. 15 % скидка на все товары. А для того чтобы ознакомиться с нашими товарами, созданы группы в социальных сетях. Это группа в чате Viber и Instagram, где мы представляем все новинки своего ассортимента.

Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Алена Хомич, жительница Дрогичина:
Все спешат, и жизнь такая активная. Хорошо, что здесь можно подъехать и машиной остановится. Не только пешеходы, но и тот, кто приехал из деревни, могут подойти близко. Удобно.

Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Белпотребкооперация позаботилась и о своих покупателях в небольших деревнях и агрогородках. Ассортимент расширили и местные магазины, и автолавки. Выбор обещают не хуже столичных универмагов.

Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Людмила Вакула, жительница агрогородка Хомска:
Мы многодетные, у нас даже еще три школьника есть. Мы затовариваемся и бытовыми товарами – вот купили. Мы рады, что у нас такой есть магазин и такое отношение продавца к покупателям.

Акции от производителей, низкие цены и шаговая доступность – больше сотни школьных базаров развернулись в больших и малых городах. В сети магазинов белпотребкооперации для всех покупателей действует гибкая система скидок, а для многодетных семей – приятные бонусы.

*На правах рекламы.

 
 
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Новости Беларуси. Школьный бум по всей Беларуси. Больше 2,5 тысячи магазинов и школьных базаров потребкооперации приглашают за покупками. Продавцы позаботились не...
 
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