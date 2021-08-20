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Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школьный бум по всей Беларуси. Больше 2,5 тысячи магазинов и школьных базаров потребкооперации приглашают за покупками. Продавцы позаботились не только об ассортименте, но и об экономии времени для покупателей. Кроме того, предлагают разнообразные программы лояльности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Кугач, продавец Дрогичинского райпо:
Самый широкий выбор экипировки от отечественных производителей в сети магазинов потребкооперации. Более 400 моделей деловой одежды – школьный сезон встречают с обновленными коллекциями. Чек на покупки от 270 рублей.
Алена Сушко, первый заместитель председателя правления Дрогичинского райпо:
Алена Хомич, жительница Дрогичина:
Белпотребкооперация позаботилась и о своих покупателях в небольших деревнях и агрогородках. Ассортимент расширили и местные магазины, и автолавки. Выбор обещают не хуже столичных универмагов.
Людмила Вакула, жительница агрогородка Хомска:
Акции от производителей, низкие цены и шаговая доступность – больше сотни школьных базаров развернулись в больших и малых городах. В сети магазинов белпотребкооперации для всех покупателей действует гибкая система скидок, а для многодетных семей – приятные бонусы.
*На правах рекламы.
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Новости Беларуси. Школьный бум по всей Беларуси. Больше 2,5 тысячи магазинов и школьных базаров потребкооперации приглашают за покупками. Продавцы позаботились не...
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