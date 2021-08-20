В Беларуси будут наказывать за призывы к санкциям?

«Убеждён, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Современный мир — это гибридные войны. Один из элементов гибридной войны это санкции. В отношении нашей страны они введены незаконно, вопреки любым международным нормам», — сказал политик.





пишет Nashaniva.com Отметим, что отношение к санкциям у власти неоднозначное. Михаил Мясникович, бывший спикер верхней палаты парламента и председатель правления Евразийской экономической комиссии, утверждал, что санкции создали условия для подъема национальной экономики,Nashaniva.com



