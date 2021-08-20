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В Беларуси будут наказывать за призывы к санкциям?

20.08.2021 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Провластные СМИ все чаще предлагают ввести ответственность за призывы к санкциям. Присоединился и депутат Олег Гайдукевич.

 «Убеждён, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Современный мир — это гибридные войны. Один из элементов гибридной войны это санкции. В отношении нашей страны они введены незаконно, вопреки любым международным нормам», — сказал политик.

Отметим, что отношение к санкциям у власти неоднозначное. Михаил Мясникович, бывший спикер верхней палаты парламента и председатель правления Евразийской экономической комиссии, утверждал, что санкции создали условия для подъема национальной экономики, пишет Nashaniva.com
 
 
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Провластные СМИ все чаще предлагают ввести ответственность за призывы к санкциям. Присоединился и депутат Олег Гайдукевич.
 
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