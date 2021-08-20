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В Беларуси признали экстремистскими еще ряд телеграм-каналов и чатов

20.08.2021 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще ряд телеграм-каналов признаны в Беларуси экстремистскими, сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Слуцкая мясорубка", "Мирный БГУИР Чат", "Пружаны гэта наш горад", "Пружаны/Пружана". Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами, пишет interfax.by

"Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре.
 
 
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Еще ряд телеграм-каналов признаны в Беларуси экстремистскими, сообщили в Генеральной прокуратуре.
 
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