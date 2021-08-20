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Байден издал указ, позволяющих вводить санкции из-за "Северного потока — 2"

20.08.2021 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и проинформировал об этом конгресс.

"Настоящим сообщаю об издании указа о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране ... в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в опубликованном Белым домом письме Байдена, направленном в конгресс. Цитирует РИА Новости

Отмечается, что указ нацелен на проекты российских трубопроводов, которые якобы ведут к "расширению влияния России на энергетические ресурсы Европы", что должно ослабить энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС". Кроме того, таким образом "возникает угроза национальной безопасности, международным делам и экономике" США.

Также в указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь совместно с главой минфина США.
"Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов... за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода "Северный поток — 2", - указано в письме.
 
 
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Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и проинформировал...
 
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