Цитирует РИА Новости "Настоящим сообщаю об издании указа о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране ... в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в опубликованном Белым домом письме Байдена, направленном в конгресс.РИА Новости





Отмечается, что указ нацелен на проекты российских трубопроводов, которые якобы ведут к "расширению влияния России на энергетические ресурсы Европы", что должно ослабить энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС". Кроме того, таким образом "возникает угроза национальной безопасности, международным делам и экономике" США.





Также в указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь совместно с главой минфина США.

"Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов... за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода "Северный поток — 2", - указано в письме.



