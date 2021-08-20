Экс-дипломат Игорь Лещеня вышел на свободу

Источник материала: Салiдарнасць

Бывшего посла Беларуси в Словакии привезли прямо домой.





Об этом сообщает платформа «Сход».

Напомним, что 11 августа силовики организовали облаву на участников цифровой площадки «Сход».

Среди задержанных оказался экс-дипломат, делегат виртуальной платформы «Сход» Игорь Лещеня. В тот же день у него дома в Жодино был обыск.

На следующий день после задержания СК сообщил , что экс-дипломата проверяют на причастность к действиям, грубо нарушающим общественный порядок.

Игорь Лещеня был признан политзаключенным и находился на Окрестина.