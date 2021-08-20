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Экс-дипломат Игорь Лещеня вышел на свободу
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывшего посла Беларуси в Словакии привезли прямо домой.
Об этом
Напомним, что 11 августа силовики
Среди задержанных оказался экс-дипломат, делегат виртуальной платформы «Сход» Игорь Лещеня. В тот же день у него дома в Жодино был обыск.
На следующий день после задержания СК
Игорь Лещеня был признан политзаключенным и находился на Окрестина.
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Бывший посол Беларуси в Словакии после задержания был признан политзаключенным.
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