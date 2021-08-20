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Гитлер пришёл к власти, СССР разрывает экономические и военные отношения с Германией. Почему так произошло?
Источник материала: СТВ
Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «
После прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году и начавшихся антисоветских и антикоммунистических выпадов СССР разрывает все экономические и военные отношения с Германией.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:
Советская сторона направляет новому рейхсканцлеру германской империи дипломатическую ноту, главным вопросом которой станет отношение к России и народам Восточной Европы, изложенные Гитлером в книге «Майн Кампф».
Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
После этого постепенно сворачиваются экономические, военные и культурные связи между Германией и Советским Союзом. Между двумя государствами начинается идеолого-пропагандистская война.
Вадим Гигин:
Осенью 1933 года закрываются авиационная школа в Липецке и другие военные объекты Германии на территории Советского Союза, а немецкие военные специалисты возвращаются на родину. С этого времени официальным курсом Народного комиссариата иностранных дел СССР, который возглавляет Литвинов, становится линия на создание в Европе системы «коллективной безопасности», то есть системы международных договоров.
Гитлер в то же время укрепляет немецкую армию, отменяет статус демилитаризованной Рейнской зоны и присоединяет к Третьему рейху Австрию.
Сергей Третьяк:
В декабре 1933 года правительства Франции и СССР выдвигают совместное предложение о заключении договора о коллективной безопасности в Европе. Также присоединиться к договору предлагается Германии, Великобритании, Финляндии, Чехословакии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Проект договора получает название «Восточный пакт».
Вячеслав Данилович:
Из-за отказа Германии и Польши участвовать в нем, осуществить пакт так и не удается. В марте 1934 года Польша заключает с Германией договор о ненападении. Это становится одним из первых внешнеполитических успехов правительства Гитлера.
Вячеслав Данилович:
Таким образом, к 1939 году фактически все взаимоотношения между СССР и Германией будут заморожены.
Сергей Третьяк:
Вадим Гигин:
И вот 1938 год. Англия и Франция в то время делают ставку на умиротворение Гитлера. Апофеозом этой политики становится подписание 29-30 сентября 1938 года Мюнхенского соглашения, вследствие которого Чехословакия лишается Судетской области, населенной немцами.
Вячеслав Данилович:
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Гитлер пришёл к власти, СССР разрывает экономические и военные отношения с Германией. Почему так произошло?
Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается...
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