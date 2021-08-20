Еще четыре человека в Беларуси признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще четыре человека. Это следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org.





Статус политзаключенных получили Анна Ильина (заключена под стражу по ст. 367 Уголовного кодекса — клевета в отношении президента Республики Беларусь), Вячеслав Короткевич (приговорен к двум месяцам ареста по ст. 341 УК — осквернение сооружений и порча имущества), Михаил Береснев (два года ограничения свободы в учреждении открытого типа, ст. 339 УК — хулиганство), Петр Зиневич (два года ограничения свободы в учреждении открытого типа, ст. 188 УК — клевета).

Как отмечается, Короткевича осудили за нанесение бело-красно-белых рисунков, Береснева — за протестные надписи, Зиневича признали виновным в клевете на сотрудника милиции.

Правозащитники считают дела вышеупомянутых лиц «политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения» и требуют от властей немедленно их освободить и прекратить их уголовное преследование. Также они требуют декриминализировать диффамационные правонарушения и отменить статьи УК, «предусматривающие ответственность за оскорбление главы государства, государственных символов и должностных лиц».

Кроме того, правозащитники настаивают на немедленном освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, организации «Правовая инициатива» и Lawtrend.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 642 политзаключенных.

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