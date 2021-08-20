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Еще четыре человека в Беларуси признаны политзаключенными

20.08.2021 21:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще четыре человека. Это следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org.

Еще четыре человека в Беларуси признаны политзаключенными

Статус политзаключенных получили Анна Ильина (заключена под стражу по ст. 367 Уголовного кодекса — клевета в отношении президента Республики Беларусь), Вячеслав Короткевич (приговорен к двум месяцам ареста по ст. 341 УК — осквернение сооружений и порча имущества), Михаил Береснев (два года ограничения свободы в учреждении открытого типа, ст. 339 УК — хулиганство), Петр Зиневич (два года ограничения свободы в учреждении открытого типа, ст. 188 УК — клевета).

Как отмечается, Короткевича осудили за нанесение бело-красно-белых рисунков, Береснева — за протестные надписи, Зиневича признали виновным в клевете на сотрудника милиции.

Правозащитники считают дела вышеупомянутых лиц «политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения» и требуют от властей немедленно их освободить и прекратить их уголовное преследование. Также они требуют декриминализировать диффамационные правонарушения и отменить статьи УК, «предусматривающие ответственность за оскорбление главы государства, государственных символов и должностных лиц».

Кроме того, правозащитники настаивают на немедленном освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, организации «Правовая инициатива» и Lawtrend.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 642 политзаключенных.

 

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Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще четыре человека. Это следует из совместного заявления, опубликованного на...
 
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