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Про 1945-й и талибов. Лукашенко снова говорит о врагах
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко сравнил белорусских силовиков с теми, кто победил нацизм. И это не только любовь к тематике той войны, не только желание польстить людям в погонах, которые помогли режиму устоять в
«Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м», — заявил Лукашенко 20 августа, вручая награды группе силовиков на базе одного из объектов КГБ.
Кого наградили, не афишируется. Настоящие бойцы невидимого фронта.
О тех же, кто против режима, было сказано так: «Не дай бог война — мы их увидим с повязками». Надо понимать, имелись в виду повязки полицаев времен гитлеровской оккупации.
Пусть «заблудшие» покаются
Такой взгляд на несогласных не дает никаких шансов на консолидацию общества, при том что власти объявили 2021-й годом народного единства. И учредили День народного единства, назначив его на 17 сентября (эта дата, связанная с ударом Красной армии по Польше в 1939 году, сама по себе очень
Лукашенко понимает примирение только на его условиях: чтобы те, кто выступал против него, отказались от своих взглядов, покаялись. Он часто использует в этом контексте слово «заблудшие».
То есть всё, что не соответствует генеральной линии властей, — это заблуждения. При том что конституция Беларуси гарантирует свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. А также формально обеспечивает условия для политической борьбы.
Не случайно власти практикуют публичные покаяния противников режима по телевидению (пусть даже при этом они плачут от слезоточивого газа).
Также показателен в этом плане
Ранее подобная история произошла с Юрием Воскресенским, бывшим членом команды Виктора Бабарико. Раскаявшегося Воскресенского выпустили из
Тем самым власти посылают сигнал несогласным: если вы посыплете голову пеплом (в сталинские времена это называлось «разоружиться перед партией»), то имеете шанс на прощение и, может быть, даже неплохо устроитесь.
А кто не покаялся, тот враг
А вот остальным будет плохо. Лукашенко заявил силовикам 20 августа: «…Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги». Слово «враги» в этой речи он повторил несколько раз.
Также Лукашенко вставил лыко в строку, использовав свежий информационный повод —
Сравнение, конечно, хромает на обе ноги. Талибы вели вооруженную борьбу, действовали и действуют жестоко, прошлогодние же белорусские
Раскол будет только углубляться
Тем не менее власти, их пропаганда упорно рисуют карикатурный образ врага. Разрешение же острейшего внутриполитического кризиса руководство режима видит так: противников нужно или заставить склонить шею, или нейтрализовать (посадить в тюрьму, выдавить за границу, запугать так, чтобы боялись рыпнуться). Диалог? Какой диалог с «очумевшими»?
Иными словами, противники режима де-факто лишаются политических и гражданских прав. Этих людей через черный пиар расчеловечивают. Выставляя их наследниками полицаев, нацистами, власти окончательно развязывают силовикам руки, снимают с них моральные тормоза: мол, с этой публикой можете не церемониться и не оглядываться на закон (на него и так уже не особо оглядываются).
Такая политика будет лишь углублять раскол в обществе, усиливать в нем напряжение. Шансы на плавную трансформацию режима (при том что Лукашенко на вручении наград рассуждал и о переменах,
И напротив, усиливается вероятность, что когда система в какой-то момент ослабеет, даст трещину, то события станут развиваться стремительно и отнюдь не бархатным образом.
В случае смены власти на действительно новую общество будет еще долго залечивать раны, мучительно решать вопросы национального примирения.
Сегодня верхушке режима кажется, что она нашла действенные методы «умиротворения»: сажать, зомбировать,
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