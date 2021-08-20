Лукашенко: Беларусь – ключ ко всему постсоветскому пространству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой. Об этом Александр Лукашенко заявил во время награждения представителей силовых структур, передает «МИР 24».

Всего отметили 28 человек – в том числе сотрудников КГБ, МВД и Совета безопасности. Президент поблагодарил людей в погонах за то, что предотвратили попытку переворота после президентских выборов в августе прошлого года.

«Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимают, что Беларусь – ключ ко всему постсоветскому пространству. Которая не встала на колени, не дрогнула, ведет себя как Брестская крепость – ее надо разрушить или захватить. Однако они просчитались. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как пример навязывания этих ценностей Александр Лукашенко назвал Афганистан. Происходящие там события вызывают опасения за ситуацию в Центральной Азии.

«Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии в Афганистане. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ», – отметил президент.

По словам Александра Лукашенко, серьезные вызовы для страны по-прежнему исходят от глобального информационного пространства. Силовым структурам предстоит противостоять им и дальше.