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Лукашенко: Беларусь – ключ ко всему постсоветскому пространству
20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой. Об этом Александр Лукашенко заявил во время награждения представителей силовых структур, передает «МИР 24».
Всего отметили 28 человек – в том числе сотрудников КГБ, МВД и Совета безопасности. Президент поблагодарил людей в погонах за то, что предотвратили попытку переворота после президентских выборов в августе прошлого года.
Как пример навязывания этих ценностей Александр Лукашенко назвал Афганистан. Происходящие там события вызывают опасения за ситуацию в Центральной Азии.
«Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии в Афганистане. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ», – отметил президент.
По словам Александра Лукашенко, серьезные вызовы для страны по-прежнему исходят от глобального информационного пространства. Силовым структурам предстоит противостоять им и дальше.
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По словам президента, общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой.
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