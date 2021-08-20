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На субботу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщается, в субботу местами по стране ожидаются грозы.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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