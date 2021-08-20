ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт

20.08.2021 22:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баланс между рыночной экономикой и элементами госуправления, координация национальных программ развития, увеличение странового экспорта. 20 августа подводят итоги работы экономических органов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт

Министерству экономики всего 27 лет – ведомство ровесник независимости, но, учитывая преемственность, органы экономического развития отмечают свой вековой юбилей. В 1921 году началась история госплана. В общем, экономисты всегда умеют считать в свою пользу. И если в советские годы миссия органов экономического управления сводилась к разработке единого хозяйственного плана, то уже в суверенной Беларуси Министерство экономики стало координатором формирования стратегических госпрограмм.

Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Хороший баланс между рыночной экономикой и грамотными элементами госуправления сумели найти и сумели воплотить в жизнь. Была выбрана такая стратегическая парадигма развития, когда мы должны были создать условия для быстрого появления компаний, ориентированных на внешнюю торговлю, на внешние рынки. Роль Министерства экономики или его персональный проект – свободные экономические зоны. То есть министерство обеспечило от нормативного сопровождения, до региональной, отраслевой координации становления этого проекта. И сегодня вот эти 430 компаний, которые в СЭЗах находятся, формируют 20 % странового экспорта. Можно привести как пример успешной работы именно этого министерства.

Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт

Развитие предпринимательской инициативы обсудили 19 августа и во Дворце Независимости. Посыл Президента был и остается прежним: честному бизнесу зеленый свет.

Александр Лукашенко: ни один волос с предпринимателя, который честно работает, упасть не должен

Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт

Частная инициатива – это драйвер внутреннего развития. Особенно это важно в условиях давления – экономической войны, которую объявил коллективный Запад.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Баланс между рыночной экономикой и элементами госуправления, координация национальных программ развития, увеличение странового экспорта. 20...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва с сентября 2020 года выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз, более 200 человек запросили убежище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by