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Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баланс между рыночной экономикой и элементами госуправления, координация национальных программ развития, увеличение странового экспорта. 20 августа подводят итоги работы экономических органов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерству экономики всего 27 лет – ведомство ровесник независимости, но, учитывая преемственность, органы экономического развития отмечают свой вековой юбилей. В 1921 году началась история госплана. В общем, экономисты всегда умеют считать в свою пользу. И если в советские годы миссия органов экономического управления сводилась к разработке единого хозяйственного плана, то уже в суверенной Беларуси Министерство экономики стало координатором формирования стратегических госпрограмм.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Развитие предпринимательской инициативы обсудили 19 августа и во Дворце Независимости. Посыл Президента был и остается прежним: честному бизнесу зеленый свет.
Частная инициатива – это драйвер внутреннего развития. Особенно это важно в условиях давления – экономической войны, которую объявил коллективный Запад.
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Новости Беларуси. Баланс между рыночной экономикой и элементами госуправления, координация национальных программ развития, увеличение странового экспорта. 20...
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