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Геополитика, экономика, смертная казнь. Какие вопросы обсудили участники регионального форума в Бресте?

20.08.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытый диалог, мнения которого определят дальнейший путь страны. В Бресте дан старт серии региональных форумов, посвященных Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геополитика, экономика, смертная казнь. Какие вопросы обсудили участники регионального форума в Бресте?

Геополитика, экономика, прогнозы, перспективы роста, а также предложения в новую Конституцию. Во время дискуссии затронули и один из самых резонансных вопросов: останется ли в Беларуси смертная казнь. Известные политологи и эксперты (в регионах их знают благодаря телевизионным программам) поделились своим мнением с региональной аудиторией. Это первая встреча в подобном формате. Живая дискуссия предполагает обратную связь. Спикерам важно услышать мнение из зала, чтобы вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Открытый диалог, мнения которого определят дальнейший путь страны. В Бресте дан старт серии региональных форумов, посвященных Году народного...
 
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