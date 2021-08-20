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В Польше силовики насильно удерживают группу беженцев. Обессилевшие люди просят предоставить убежище

20.08.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Польские силовики продолжают удерживать группу беженцев, которую они доставили к границе еще 18 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана

В Польше силовики насильно удерживают группу беженцев. Обессилевшие люди просят предоставить убежище

Тогда мигранты открыто заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать границу в Беларусь.

В Польше силовики насильно удерживают группу беженцев. Обессилевшие люди просят предоставить убежище

Для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. Также осветить ситуацию пытались польские СМИ. Однако все их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания. Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе.

 
 
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Польские силовики продолжают удерживать группу беженцев, которую они доставили к границе еще 18 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничники...
 
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