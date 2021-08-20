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Олег Гайдукевич будет отстаивать в парламенте инициативу ввести ответственность за призывы к санкциям

20.08.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олег Гайдукевич 20 августа предложил ввести ответственность для тех, кто призывает к санкциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутат заверил, что будет отстаивать эту инициативу.

Ольга Шерснева, СТВ:
А вот некоторых экспертов заинтересовал ущерб, нанесенный нашей стране решениями западных политиков. Было бы любопытно узнать цифру.

 
 
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Новости Беларуси. Олег Гайдукевич 20 августа предложил ввести ответственность для тех, кто призывает к санкциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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