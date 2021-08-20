Олег Гайдукевич будет отстаивать в парламенте инициативу ввести ответственность за призывы к санкциям

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олег Гайдукевич 20 августа предложил ввести ответственность для тех, кто призывает к санкциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутат заверил, что будет отстаивать эту инициативу.

Ольга Шерснева, СТВ:

А вот некоторых экспертов заинтересовал ущерб, нанесенный нашей стране решениями западных политиков. Было бы любопытно узнать цифру.