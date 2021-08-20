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Олег Гайдукевич будет отстаивать в парламенте инициативу ввести ответственность за призывы к санкциям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олег Гайдукевич 20 августа предложил ввести ответственность для тех, кто призывает к санкциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутат заверил, что будет отстаивать эту инициативу.
Ольга Шерснева, СТВ:
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Олег Гайдукевич будет отстаивать в парламенте инициативу ввести ответственность за призывы к санкциям
Новости Беларуси. Олег Гайдукевич 20 августа предложил ввести ответственность для тех, кто призывает к санкциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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