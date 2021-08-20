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Президент Беларуси подписал указ об увеличении пенсий. Насколько они вырастут?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают заботиться о благополучии граждан. С сентября вырастут пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства. Выплаты по стране увеличатся в среднем на 6,3 %.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают заботиться о благополучии граждан. С сентября вырастут пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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