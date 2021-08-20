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«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД

20.08.2021 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД

Протестующие требовали у властей возобновления авиасообщения с Беларусью.

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД

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Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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