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«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие требовали у властей возобновления авиасообщения с Беларусью.
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Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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