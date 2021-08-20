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«Большой разговор с Президентом» в самый пик смотрел каждый третий телезритель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «
Пик зрительской активности пришелся примерно на полдень. В это время каждый третий, кто был у телевизора, смотрел разговор Президента с журналистами. Ожидаемо, что резонансные высказывания попали в тренды YouTube. На YouTube-канале СТВ, например, число просмотров достигло 100 тысяч.
«Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов. Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор. И не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента.
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