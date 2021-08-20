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Власти Беларуси намерены к 2025 году добиться роста ВВП в полтора раза

20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 2025-му году ВВП Беларуси должен вырасти более чем в полтора раза до 85 миллиардов долларов, сообщает «МИР 24». Об этом стало известно на мероприятии, посвящённом столетию экономических органов страны.

Качественный рывок правительство рассчитывает сделать в том числе за счёт новых направлений. Среди них – цифровизация, высокотехнологичные производства и зелёная экономика.

«Сейчас это, конечно, цифровая трансформация. Здесь готовится план создания продуктовых компаний полноценных, переход на 5G, внедрение элементов искусственного интеллекта, сильные регионы. Вот этого в предыдущие годы, скажем откровенно, не хватало», – заявил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

В эти дни страна отмечает столетие экономических органов. В 1921 году было утверждено положение о Плановой комиссии Беларуси.



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Качественный рывок правительство рассчитывает сделать в том числе за счёт новых направлений.
 
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