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Вадим Гигин: Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир, и наш опыт ценен для многих. Но важно разобраться нам самим

20.08.2021 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытый диалог, мнения которого определят дальнейший путь страны. В Бресте дан старт серии региональных форумов, посвященных Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Гигин: Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир, и наш опыт ценен для многих. Но важно разобраться нам самим

Геополитика, экономика, прогнозы, перспективы роста, а также предложения в новую Конституцию. Во время дискуссии затронули и один из самых резонансных вопросов: останется ли в Беларуси смертная казнь. Известные политологи и эксперты (в регионах их знают благодаря телевизионным программам) поделились своим мнением с региональной аудиторией. Это первая встреча в подобном формате, живая дискуссия предполагает обратную связь. Спикерам важно услышать мнение из зала, чтобы вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.

Вадим Гигин: Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир, и наш опыт ценен для многих. Но важно разобраться нам самим

Вадим Гигин, кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
У наших граждан было много испытаний в августе прошлого года, осенью прошлого года. Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир, и наш опыт ценен для многих. К нам обращаются, чтобы изучить, как это все происходило, что сейчас происходит в Беларуси. Но важно разобраться нам самим. И разобраться здесь, в регионах. Каждая область Беларуси имеет свою специфику, приезжая сюда, мы ни в коем случае не с лекциями выступаем, не учим. Наоборот. Мы у брестчан, у жителей Брестской области хотим просто поговорить. Атмосфера взаимопонимания, открытого диалога, когда мы смотрим в глаза друг другу, те, кто живет в Витебске, Бресте, позволяет почувствовать, что мы граждане одной страны.

Вадим Гигин: Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир, и наш опыт ценен для многих. Но важно разобраться нам самим

Алексей Дзермант, политолог:
Брестский регион пограничный, причем пограничье – это не только Беларуси, но и всей Евразии, которая за нашей спиной стоит. Это накладывает специфику на региональные вопросы, на то, как мы должны выстраивать отношения в новой обстановке. Хотелось бы об этом поговорить, услышать мнения брестчан.

В ближайшее время встречи в таком формате пройдут во всех регионах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Открытый диалог, мнения которого определят дальнейший путь страны. В Бресте дан старт серии региональных форумов, посвященных Году народного...
 
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