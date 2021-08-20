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«У нас есть хороший резерв». В Ратомке разыграли медали чемпионата Беларуси по выездке

20.08.2021 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ратомке близится к концу чемпионат Беларуси по выездке. В предпоследний день были разыграны очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У нас есть хороший резерв». В Ратомке разыграли медали чемпионата Беларуси по выездке

Выездку называют танцем с лошадью, где задача всадника – показать гибкость, пластичность и правильность движений четвероногого друга. 20 августа спортсмены определяли сильнейших в двух самых сложных дисциплинах. В Среднем призе не было равных Яне Кулик и ее четвероногому другу Гехарду. С тестом Большого сокращенного приза успешней остальных справилась Екатерина Ефремова в партнерстве с Балтимором Ди.

«У нас есть хороший резерв». В Ратомке разыграли медали чемпионата Беларуси по выездке

Ирина Жукова, тренер-преподаватель РЦОП конного спорта и коневодства:
На этом чемпионате много дебютировало в Среднем первом юниоров на новых лошадях, поэтому вчерашняя программа, Малый приз, показала, что у нас есть хороший резерв.

Участие в этапах Кубка мира – это взрослые всадники большепризные, а юноши, юниоры принимают участие в международных соревнованиях в своей возрастной категории. Планируем участие в чемпионате Европы на следующий год.

В заключительный день участники определят сильнейших в произвольной программе Среднего и Большого призов. Вниманию зрителей и судей будут предложены КЮРы.

 
 
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Новости Беларуси. В Ратомке близится к концу чемпионат Беларуси по выездке. В предпоследний день были разыграны очередные комплекты наград, сообщили в программе...
 
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