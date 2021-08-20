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Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр иноагентов

21.08.2021 06:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство юстиции России включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов.

Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр иноагентов

По словам главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, уведомления от ведомства телеканал не получал. Как сказал он «Эху Москвы», «Дождь» продолжит работать в прежнем режиме.

 

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Министерство юстиции России включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов.
 
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