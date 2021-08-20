Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов.





По словам главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, уведомления от ведомства телеканал не получал. Как сказал он «Эху Москвы», «Дождь» продолжит работать в прежнем режиме.