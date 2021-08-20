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На свободу вышел экс-посол РБ в Словакии Игорь Лещеня

21.08.2021 07:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти выпустили из-за решетки экс-посла РБ в Словакии Игоря Лещеню, задержанного 11 августа 2021 года.

"Сегодня в пятницу 20 августа я был отпущен домой. За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия", - такое сообщение от имени экс-дипломата опубликовала его дочь Анастасия

"Папа дома, чувствует себя хорошо", - уточнила она.

Силовики 11 августа провели массовые обыски и допросы делегатов платформы «Сход», организованной Игорем Лещеней в качестве альтернативы всебелорусской народной «сходке».

 
 
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Белорусские власти выпустили из-за решетки экс-посла РБ в Словакии Игоря Лещеню, задержанного 11 августа 2021 года.
 
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