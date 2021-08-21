Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

Источник материала: ОНТ

Умерла народная артистка БССР, Лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова, сообщает Министерство культуры.

На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. О дате прощания с Галиной Орловой будет известно позже.

Уроженка Витебщины на сцене – с 1948 года, в Купаловском – с 1959 года. В 1991 году была признана народной артисткой БССР, в 1989 за радиопостановки «Рыбаковай хаты» Коласа и «Хамуціўса» Кулешова награждена Государственной премией БССР.

Также актриса была женой знаменитого актера Николая Еременко-старшего и матерью не менее известного артиста Николая Еременко-младшего.





Фото: Sb.by

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