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Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

21.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

Умерла народная артистка БССР, Лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова, сообщает Министерство культуры.

На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. О дате прощания с Галиной Орловой будет известно позже.

Уроженка Витебщины на сцене – с 1948 года, в Купаловском – с 1959 года. В 1991 году была признана народной артисткой БССР, в 1989 за радиопостановки «Рыбаковай хаты» Коласа и «Хамуціўса» Кулешова награждена Государственной премией БССР.

Также актриса была женой знаменитого актера Николая Еременко-старшего и матерью не менее известного артиста Николая Еременко-младшего. 


Фото: Sb.by

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Умерла народная артистка БССР, Лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова, сообщает Министерство культуры. На момент смерти артистке было 92 года. Она...
 
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