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Минский СКА проиграл польскому «Кельце» в предсезонном гандбольном турнире
Источник материала: ОНТ
В Москве завершился предсезонный гандбольный турнир. В финале сыграли минский СКА и польский «Кельце».
Молодая белорусская команда дала бой именитому сопернику. Решающий поединок завершился в пользу «Кельце» со счетом 35:33. Перед стартом нового сезона этот турнир стал для СКА отличной проверкой сил.
Напомним, ранее в Москве минчане победили хозяина соревнований ЦСКА, а также «Пермских медведей».
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В Москве завершился предсезонный гандбольный турнир. В финале сыграли минский СКА и польский «Кельце». Молодая белорусская команда дала бой именитому сопернику....
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