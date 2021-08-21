Минский СКА проиграл польскому «Кельце» в предсезонном гандбольном турнире

Источник материала: ОНТ

В Москве завершился предсезонный гандбольный турнир. В финале сыграли минский СКА и польский «Кельце».

Молодая белорусская команда дала бой именитому сопернику. Решающий поединок завершился в пользу «Кельце» со счетом 35:33. Перед стартом нового сезона этот турнир стал для СКА отличной проверкой сил.

Напомним, ранее в Москве минчане победили хозяина соревнований ЦСКА, а также «Пермских медведей».

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